A Paradiso si è svolta una pulizia del fondale marino organizzata dall’ASD Cacciatori Subacquei Messina e dall’ASD Marlin Club. L’evento, parte di Spazzapnea, ha coinvolto volontari in tutta Italia e ha portato alla rimozione di vari rifiuti, tra cui un televisore LCD. La tappa messinese rappresenta una delle quattordici località coinvolte nel progetto, che mira a ripulire le aree marine attraverso attività di volontariato.

Ad organizzare l’ASD Cacciatori Subacquei Messina e l’ASD Marlin Club di Paradiso. Si trattava della tappa messinese di Spazzapnea, evento nazionale promosso dall’omonima organizzazione di volontariato, in altre 13 località da Nord a Sud. A Messina, la sinergia messa in campo dalle due ASD insieme alla rete territoriale di associazioni (Atreju – Compagnia degli studenti, Vento dello Stretto, Oltre Fit) e dai Piloti dello Stretto e di Milazzo, ha avuto un successo andato ben oltre le aspettative. Per l’occasione presente a Messina il noto youtuber-apneista, Francesco Sena, Ambassador di uno dei marchi che hanno sponsorizzato l’evento a livello nazionale che ha girato le riprese per un video documentario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Messina, organizzata una pulizia del fondale marino a Paradiso: tra i rifiuti anche un televisore LCD

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