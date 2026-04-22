Il condominio prigioniero scatta la pulizia forzata di una appartamento Basta vivere tra spaccio e rifiuti

A Firenze, nella zona di Campo di Marte, è stata effettuata la pulizia di un appartamento che negli ultimi mesi era diventato un punto di accumulo di rifiuti e un luogo di frequentazione di attività di spaccio. L’intervento è stato eseguito ieri mattina e rappresenta il primo passo per cercare di ripristinare la sicurezza e l’ordine nel quartiere. La decisione di intervenire è stata presa dopo le segnalazioni dei condomini che si sentivano insicuri.

Firenze, 22 aprile 2026 – Campo di Marte tira un sospiro di sollievo dopo il primo passo per riportare ordine in viale Righi: ieri mattina è stato ripulito un appartamento diventato nel tempo un rifugio per persone responsabili, secondo gli altri condomini, di degrado e insicurezza nel quartiere. In particolare è stata eseguita un’ordinanza cautelare che autorizzava il condominio alla sanificazione e disinfestazione degli spazi comuni e della casa finita nel mirino. Un problema che andava avanti da tre anni, assicura il vicinato, con contestazioni che vanno dallo spaccio e consumo di droga nelle pertinenze condominiali, in strada e all’antistante Giardino degli ulivi, alle condizioni igieniche terribili dell’appartamento, che portano cattivi odori e insetti al vicinato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il condominio prigioniero, scatta la pulizia forzata di una appartamento. “Basta vivere tra spaccio e rifiuti” Notizie correlate Rifiuti all’Hotel House, martedì scatta la maxi operazione di puliziaDopo le polemiche legate alla discarica di rifiuti nel cortile dell’Hotel House di Porto Recanati, martedì sarà eseguito un intervento straordinario... Rifiuti abbandonati in Padule, scatta la grande pulizia dei Paladini del territorioMonsummano Terme, 28 marzo 2026 – Domenica 29 marzo, la sezione intercomunale di Federcaccia Vilmo Aluigi, in collaborazione con le sezioni Fidc di...