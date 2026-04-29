Oltre 150 chilogrammi di rifiuti sono stati rimossi dal fondale del fiume Clitunno durante un'operazione di pulizia condotta da volontari. Tra i materiali raccolti ci sono 18 chili di vetro e vari rifiuti ingombranti. L'intervento si è svolto nel territorio di Trevi, coinvolgendo un gruppo di persone impegnate nel recupero ambientale del corso d'acqua.

TREVI Oltre 150 chilogrammi di rifiuti indifferenziati, 18 chili di vetro e rifiuti ingombranti. È il risultato dell’operazione messa in atto dai volontari dell’Avis, uomini dell’amministrazione comunale, le associazioni di pescatori sportivi e cittadini comuni, che insieme ai promotori di Retake Trevi, hanno ripulito uno dei fiumi simbolo dell’Umbria, il Clitunno, già amato e declamato dai tempi dell’Impero Romano. Il risultato della raccolta dei rifiuti è stato eccezionale. Dal fondale del fiume è stato rimosso di tutto e l’operazione dimostra che è necessario intervenire con continuità per tutelare questi ecosistemi fragili. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni, ed è un esempio di azione efficace di cura e salvaguardia ambientale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volontari puliscono il fondale del fiume Clitunno. Riemergono 150 kg di rifiuti, tra cui 18 di vetro

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