Volontari puliscono il fondale del fiume Clitunno Riemergono 150 kg di rifiuti tra cui 18 di vetro
Oltre 150 chilogrammi di rifiuti sono stati rimossi dal fondale del fiume Clitunno durante un'operazione di pulizia condotta da volontari. Tra i materiali raccolti ci sono 18 chili di vetro e vari rifiuti ingombranti. L'intervento si è svolto nel territorio di Trevi, coinvolgendo un gruppo di persone impegnate nel recupero ambientale del corso d'acqua.
TREVI Oltre 150 chilogrammi di rifiuti indifferenziati, 18 chili di vetro e rifiuti ingombranti. È il risultato dell’operazione messa in atto dai volontari dell’Avis, uomini dell’amministrazione comunale, le associazioni di pescatori sportivi e cittadini comuni, che insieme ai promotori di Retake Trevi, hanno ripulito uno dei fiumi simbolo dell’Umbria, il Clitunno, già amato e declamato dai tempi dell’Impero Romano. Il risultato della raccolta dei rifiuti è stato eccezionale. Dal fondale del fiume è stato rimosso di tutto e l’operazione dimostra che è necessario intervenire con continuità per tutelare questi ecosistemi fragili. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni, ed è un esempio di azione efficace di cura e salvaguardia ambientale.🔗 Leggi su Lanazione.it
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