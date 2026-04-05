Girona-Villarreal lunedì 06 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita aperta in Catalogna
Lunedì 6 aprile 2026 alle 21:00 si giocherà l’ultimo incontro della giornata di Liga tra Girona e Villarreal. La partita si terrà allo stadio di Montilivi, con le formazioni che scenderanno in campo per la sfida serale. Le quote e i pronostici sono stati già delineati, e l’incontro si preannuncia come uno degli eventi più attesi in Catalogna.
L’ultima partita della giornata di Liga sarà il consueto posticipo del lunedì notte: il Girona ospiterà il Villarreal, nell’infuocata cornice di Montilivi. I valenciani sono terzi in classifica e con ogni probabilità giocheranno la prossima Champions League: i catalani invece si sono faticosamente risollevati dopo un inizio di stagione molto negativo. La squadra di Michel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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