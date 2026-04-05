Girona-Villarreal lunedì 06 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita aperta in Catalogna

Lunedì 6 aprile 2026 alle 21:00 si giocherà l’ultimo incontro della giornata di Liga tra Girona e Villarreal. La partita si terrà allo stadio di Montilivi, con le formazioni che scenderanno in campo per la sfida serale. Le quote e i pronostici sono stati già delineati, e l’incontro si preannuncia come uno degli eventi più attesi in Catalogna.