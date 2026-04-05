Girona-Villarreal lunedì 06 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita aperta in Catalogna

Lunedì sera alle 21:00 si gioca l’ultimo match della giornata di Liga, con il Girona che riceve il Villarreal allo stadio di Montilivi. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote sono disponibili sui principali siti di scommesse. La partita si svolge in un clima di attesa e interesse, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.