Girona-Villarreal lunedì 06 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita aperta in Catalogna
Lunedì sera alle 21:00 si gioca l’ultimo match della giornata di Liga, con il Girona che riceve il Villarreal allo stadio di Montilivi. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote sono disponibili sui principali siti di scommesse. La partita si svolge in un clima di attesa e interesse, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.
L’ultima partita della giornata di Liga sarà il consueto posticipo del lunedì notte: il Girona ospiterà il Villarreal, nell’infuocata cornice di Montilivi. I valenciani sono terzi in classifica e con ogni probabilità giocheranno la prossima Champions League: i catalani invece si sono faticosamente risollevati dopo un inizio di stagione molto negativo. La squadra di Michel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Girona-Villarreal (lunedì 06 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta in CatalognaL’ultima partita della giornata di Liga sarà il consueto posticipo del lunedì notte: il Girona ospiterà il Villarreal, nell’infuocata cornice di...
Girona-Villarreal (lunedì 06 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a MontiliviL’ultima partita della giornata di Liga sarà il consueto posticipo del lunedì notte: il Girona ospiterà il Villarreal, nell’infuocata cornice di...
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