A Milano si guarda già al mercato in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alla difesa. La società ha deciso di puntare su acquisti di grandi giocatori e ha ottenuto il via libera da parte del proprietario. In via Aldo Rossi si lavora per rafforzare la rosa, mantenendo come obiettivo prioritario il reparto difensivo. La strategia di mercato sembra orientata a interventi di grande livello.

In via Aldo Rossi la decisione è presa: acquistare grandi giocatori. Parliamo di mercato e con il via libera di Cardinale, la promessa fatta è stata questa. Con l’obiettivo Champions ancora in stand by, il pensiero di dover rinforzare la rosa per l’anno prossimo rimane costante. Come la volontà di portare a tutti i costi al Milan Mario Gila. Lo spagnolo è tra i preferiti di Max Allegri e di una sua vecchia conoscenza alla Lazio: il ds Tare. Gila obiettivo primario. Mentre a Milanello ci si prepara per la prossima trasferta a Reggio Emilia, a Casa Milan si studiano le mosse e gli obiettivi da portare a termine per il mercato estivo. Tra i nomi costantemente citati, ce n’è uno che rimane da settimane sulla bocca dei media.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Gila in pole: difesa priorità assoluta. Come cambia il mercato

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