Mercato Napoli da Khalaili a Gila | tutti i nomi per la difesa

Il Napoli sta valutando diversi profili per rinforzare la linea difensiva. Tra i nomi circolati ci sono Khalaili e Gila, entrambi considerati come possibili acquisti. La società segue diverse opzioni e sta definendo le trattative per portare nuovi giocatori in rosa prima dell'inizio della prossima stagione. Nessuna ufficialità è stata comunicata, ma le trattative sono in corso.

Il Napoli lavora per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. La priorità riguarda soprattutto la corsia destra. Giovanni Manna cerca un profilo capace di alternarsi con Giovanni Di Lorenzo, senza abbassare il livello tecnico del reparto. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è Anan Khalaili. L’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise ha 21 anni ed è reduce da una stagione importante. Ha giocato in Champions League, si è messo in mostra a livello internazionale e ha contribuito alla vittoria del campionato e della Coppa del Belgio con il club belga. Secondo il Corriere dello Sport, la valutazione di Khalaili si aggira intorno ai 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Mercato Napoli, niente rivoluzione: i primi nomi per Allegri e Manna

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Il #Napoli sta preparando il mercato per l’arrivo di #Allegri: l’obiettivo è rinforzare soprattutto difesa e fascia destra per dare alternative a #DiLorenzo. Tra i nomi seguiti ci sono #Khalaili dell’ #UnionSaintGilloise, il portiere #Kovar e il centrale #Gila della #Lazi x.com

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