Calciomercato Juve previsto un summit col Real Madrid | si parlerà di Brahim Diaz e Gonzalo Garcia I dettagli

La dirigenza della Juventus sta organizzando un incontro con i rappresentanti del Real Madrid per discutere alcune operazioni di mercato. L'incontro si concentrerà sul possibile ritorno in Italia di Brahim Diaz, attualmente in prestito, e sul trasferimento di un giovane attaccante. La discussione tra le parti è prevista nei prossimi giorni e coinvolgerà anche Gonzalo Garcia, collaboratore tecnico.

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di Luca Fioretti Calciomercato Juve, la dirigenza prepara un nuovo vertice con gli spagnoli per trattare il ritorno in Italia di Brahim Diaz e il giovane attaccante. Il mercato della Juventus entra nel vivo e le ultime indiscrezioni diffuse da Tuttosport delineano scenari estremamente intriganti. Nelle agende della dirigenza è previsto un contatto diretto con i vertici del Real Madrid. L’asse con il club iberico si preannuncia infuocato, con nomi pronti a infiammare le trattative: tra i profili seguiti spicca quello di Brahim Diaz, considerato l’alternativa numero uno nel caso in cui sfumasse il grande obiettivo Bernardo Silva. Il giocatore tornerebbe molto volentieri in Italia, nazione che ama e conosce.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, previsto un summit col Real Madrid: si parlerà di Brahim Diaz e Gonzalo Garcia. I dettagli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calciomercato Roma, fari puntati in casa Real Madrid: pista Gonzalo GarciaSeppur ci sia ancora un campionato da terminare nel migliore dei modi per provare a rincorrere il sogno Champions League, la Roma è già a lavoro per... Leggi anche: Calciomercato Juventus, nome a sorpresa per l’attacco: sondaggio per Gonzalo Garcia del Real Madrid Argomenti più discussi: Calciomercato Juventus, rinnovo Vlahovic: è previsto un incontro, i dettagli; Juventus, obiettivo Stiller: come funziona la clausola rescissoria e quel dettaglio che può cambiare tutto; Calciomercato Juve, aperta la caccia al trenquartista: nel mirino due cityzen; Calciomercato Juventus, il futuro di Vlahovic è in sospeso: i nodi da sciogliere. Il calciomercato si infiamma e il nome che fa sognare il popolo bianconero è quello di Bernardo Silva. Il fuoriclasse portoghese del Manchester City è pronto a una nuova sfida Come riferito da Tuttosport, nei prossimi giorni è previsto un incontro fra Mendes e x.com [Pasquale Guarro] NOTIZIE DALLA REDAZIONE: L'Inter sta già pianificando di offrire a Cristian Chivu un nuovo contratto biennale, con lo Scudetto ormai assicurato. Tutto dovrebbe essere FATTO entro DIECI giorni. ?? reddit Bye bye Juve, può finire in Premier a zero: annuncio ufficialePessime notizie dal calciomercato per i bianconeri in vista della prossima stagione: il messaggio spiazza tutti ... calciomercato.it