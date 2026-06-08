Mercato Inter Provedel resta una priorità | frenata invece per Palestra

L'Inter mantiene l'interesse per il portiere della Lazio, con trattative ancora in corso. La società nerazzurra valuta ancora la possibilità di portarlo in rosa. Nel frattempo, l’accordo con l’Atalanta per Palestra non ha fatto progressi e si trova ancora in una fase di stallo. La società non ha annunciato ufficialmente avanzamenti né per il portiere né per il difensore.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, i nerazzurri continuano a monitorare il portiere della Lazio, mentre la trattativa con l’Atalanta per Palestra resta in fase di stallo. L’ Inter prosegue il lavoro sul mercato per consegnare a Cristian Chivu una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Tra i profili attenzionati dalla dirigenza nerazzurra ci sono Ivan Provedel per la porta e Marco Palestra per rinforzare le corsie esterne, ma le due operazioni stanno vivendo momenti differenti. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Per quanto riguarda il reparto dei portieri, Provedel continua a essere il principale candidato per il ruolo di vice Martinez. Il numero uno della Lazio viene considerato un profilo affidabile e di esperienza, caratteristiche che l’Inter ritiene importanti per completare il pacchetto degli estremi difensori. 🔗 Leggi su Internews24.com

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