Il mercato in entrata dell’Inter si sta muovendo con diversi nomi sul tavolo. La società ha messo al primo posto l’acquisto di Koné per rinforzare il centrocampo, ma tra i possibili arrivi ci sono anche Jones e Palestra. La squadra sta valutando varie opzioni per completare la rosa e migliorare le proprie performance, mantenendo alta l’attenzione su più profili. Non sono stati ancora definiti accordi ufficiali, mentre i nomi circolano tra le trattative aperte.

di Paolo Moramarco Mercato Inter, quanti nomi in entrata! I nerazzurri valutano Koné come una priorità per il centrocampo, ma tra gli obiettivi ci sono anche Jones e Palestra. L’ Inter ha già avviato la programmazione della prossima stagione, lavorando su più tavoli per il mercato in entrata e in uscita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alle priorità nerazzurre è Manu Koné, centrocampista francese della Roma. Cercato già la scorsa estate, Koné rappresenta il mediano “fisico” ideale per affiancare anche Hakan Calhanoglu, che in occasione della festa scudetto ha dichiarato: « Qui sto bene, ho un contratto. Non so perché si parli sempre di me ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, quanti nomi in entrata: priorità Koné per i nerazzurri, ma ci sono anche Jones e Palestra

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