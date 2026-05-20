Mercato Inter quanti nomi in entrata | priorità Koné per i nerazzurri ma ci sono anche Jones e Palestra

Da internews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato in entrata dell’Inter si sta muovendo con diversi nomi sul tavolo. La società ha messo al primo posto l’acquisto di Koné per rinforzare il centrocampo, ma tra i possibili arrivi ci sono anche Jones e Palestra. La squadra sta valutando varie opzioni per completare la rosa e migliorare le proprie performance, mantenendo alta l’attenzione su più profili. Non sono stati ancora definiti accordi ufficiali, mentre i nomi circolano tra le trattative aperte.

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di Paolo Moramarco Mercato Inter, quanti nomi in entrata! I nerazzurri valutano Koné come una priorità per il centrocampo, ma tra gli obiettivi ci sono anche Jones e Palestra. L’ Inter ha già avviato la programmazione della prossima stagione, lavorando su più tavoli per il mercato in entrata e in uscita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alle priorità nerazzurre è Manu Koné, centrocampista francese della Roma. Cercato già la scorsa estate, Koné rappresenta il mediano “fisico” ideale per affiancare anche Hakan Calhanoglu, che in occasione della festa scudetto ha dichiarato: « Qui sto bene, ho un contratto. Non so perché si parli sempre di me ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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