Inter il punto sugli infortunati | Calhanoglu e Luis Henrique ancora out
L'Inter ha comunicato che Calhanoglu e Luis Henrique sono ancora assenti a causa di infortuni. Entrambi i giocatori stanno cercando di rientrare in tempo per la finale di Coppa Italia, prevista tra pochi giorni. Nessun altro dettaglio sulle condizioni o sui tempi di recupero è stato reso noto dalla società. La squadra si prepara quindi senza questi due elementi per la partita decisiva.
Il centrocampista e l'esterno proveranno a recuperare per la finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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