Inter il punto sugli infortunati | Calhanoglu e Luis Henrique ancora out

L'Inter ha comunicato che Calhanoglu e Luis Henrique sono ancora assenti a causa di infortuni. Entrambi i giocatori stanno cercando di rientrare in tempo per la finale di Coppa Italia, prevista tra pochi giorni. Nessun altro dettaglio sulle condizioni o sui tempi di recupero è stato reso noto dalla società. La squadra si prepara quindi senza questi due elementi per la partita decisiva.