L'Inter sta valutando un'eventuale cessione di un giocatore proveniente dal Marsiglia, con l'obiettivo di liberare risorse e spazio in rosa. La trattativa riguarda un investimento di circa 40 milioni di euro e si concentra su un attaccante brasiliano. La possibilità di cedere l'attuale attaccante potrebbe facilitare l'acquisto di un nuovo rinforzo nel reparto offensivo.

Chissà se Marco Palestra da Buccinasco potrà tendere di nuovo la mano alla sua vecchia vita milanese. L’esterno dell’Atalanta ha iniziato a giocare nell’Assago Calcio, a Milano sud, circa dieci chilometri da San Siro. Lanciava la palla lunga e saltava l’uomo passandogli accanto: il biglietto da visita che mostra a mezza Serie A. Marco aveva 9 anni e si divertiva così. “Ricordo solo bei momenti – ha raccontato -, ad Assago mi hanno trattato benissimo”. In estate l’Inter potrebbe tentare l’affondo, e non è l’unico club interessato. Palestra ha vent’anni, si diverte nel Cagliari, ha sfornato quattro assist ed è secondo per dribbling riusciti in Serie A dietro Yildiz (53 a 68). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, sprint per Palestra: costa 40 milioni, la chiave è... Luis Henrique. Il piano nerazzurro

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