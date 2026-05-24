Clamoroso dalla Turchia su Hakan Calhanoglu | il centrocampista spinge per l’addio e vuole firmare subito con il Galatasaray

Notizia in breve

Hakan Calhanoglu ha comunicato di voler lasciare il suo attuale club e desidera firmare subito con il Galatasaray. Il centrocampista è disposto a ridursi l’ingaggio pur di trasferirsi a Istanbul durante la prossima sessione di mercato estiva. La trattativa tra le parti è in corso, con il giocatore che spinge per il trasferimento. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma le indiscrezioni indicano una forte volontà di cambiare squadra.