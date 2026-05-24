Clamoroso dalla Turchia su Hakan Calhanoglu | il centrocampista spinge per l’addio e vuole firmare subito con il Galatasaray
Hakan Calhanoglu ha comunicato di voler lasciare il suo attuale club e desidera firmare subito con il Galatasaray. Il centrocampista è disposto a ridursi l’ingaggio pur di trasferirsi a Istanbul durante la prossima sessione di mercato estiva. La trattativa tra le parti è in corso, con il giocatore che spinge per il trasferimento. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma le indiscrezioni indicano una forte volontà di cambiare squadra.
di Lorenzo Vezzaro Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Hakan Calhanoglu sarebbe pronto a ridursi l’ingaggio pur di trasferirsi a Istanbul nella prossima sessione estiva. Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter potrebbe essere improvvisamente arrivato al capolinea. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Sozcu, il centrocampista avrebbe espresso la chiara volontà di lasciare Milano per andare a giocare nel Galatasaray, club che non ha mai perso le speranze di acquistare il suo cartellino. Il calciatore, pur di coronare questo desiderio, si ridurrebbe persino lo stipendio. La valutazione dell’Inter e le condizioni fisiche del regista. 🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie e thread social correlati
Mercato Inter, Calhanoglu vola al Galatasaray? Il suo sostituto può arrivare proprio dalla Turchia: ecco tutti i dettagliNel mercato dell'Inter, Calhanoglu sembra essere sempre più vicino a lasciare il club, con voci che lo collegano al Galatasaray.
Infortunio Calhanoglu, arrivano buone notizie dalla Turchia? Ecco le ultime sulle condizioni del centrocampista dell’InterDa fonti turche arrivano aggiornamenti positivi sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, coinvolto recentemente in un...
In Turchia ricominciano: Calhanoglu al Galatasaray stavolta si fa. L’Inter chiede 25 mln ma…Calhanoglu ha un contratto con l'Inter fino al 2027 e in Turchia si parla ancora dell'interesse del Galatasaray per Hakan ... msn.com
Calciomercato Inter: Calhanoglu inseguito dal GalatasarayHakan Calhanoglu, grande protagonista della stagione dell'Inter culminata con la vittoria in campionato e la conquista della Coppa ... calcioline.com