Il giornalista Pedullà ha confermato i contatti tra l’Inter e il giocatore Muharemovic, sottolineando che la cifra richiesta dal Sassuolo non rappresenta un ostacolo. La trattativa riguarda un possibile trasferimento, con dettagli specifici sui costi comunicati. La trattativa prosegue senza sosta, e le parti coinvolte stanno definendo i termini dell’accordo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle società coinvolte.

Inter News 24 Mercato Inter, Pedullà conferma i contatti per Muharemovic e svela nuovi dettagli sulla cifra richiesta dal Sassuolo: le sue parole. Il calciomercato dell’Inter entra in una fase caldissima, specialmente per quanto riguarda il reparto arretrato. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, il futuro di Alessandro Bastoni è tutt’altro che scontato. Tra la corte serrata del Barcellona, le tensioni legate al passato con la Juventus e l’errore decisivo nella sfida contro la Bosnia, le possibilità che il difensore lasci Milano sono concrete. L’esperto di mercato ha criticato l’atteggiamento di certa stampa, sottolineando che un giornalista deve essere obiettivo e non agire per battaglie personali contro i singoli allenatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Pedullà conferma i contatti per Muharemovic: la cifra richiesta dal Sassuolo non fa paura. Ecco il motivo

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