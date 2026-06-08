L’Inter ha avviato trattative per blindare Calhanoglu, cercando di consolidare il suo ruolo nella squadra. La società sta definendo la strategia per l’eventuale rinnovo e ha in programma incontri con l’entourage del giocatore. Nel frattempo, si lavora anche sul fronte della palestra e sul nodo relativo all’allenatore, con il nome di Stankovic che resta al centro delle discussioni. Sul mercato, i nerazzurri accelerano per un esterno dell’Atalanta e stanno valutando il futuro di un giovane portiere, dopo un trasferimento di ritorno.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri stringono i tempi per l’esterno dell’Atalanta e valutano il futuro del giovane portiere dopo il controriscatto. Arriva da Sky Sport un punto sul mercato dell’Inter, sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, il discorso Fenerbahce è già caduto perché Safi ha perso le elezioni: ma il direttore sportivo Piero Ausilio comunque era stato molto netto nelle scorse settimane sul fatto di volerlo tenere a tutti i costi a Milano per metterlo a disposizione di Cristian Chivu. Sul fronte dei pali, invece, Stankovic è stato controriscattato per 23 milioni di euro: il suo valore è sicuramente più alto dopo l’ottima stagione disputata al Bruges. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Mercato Inter, Ausilio blinda Calhanoglu, c’è la strategia per Palestra e il nodo Stankovic. Ecco il punto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inter MercatoAusilio Fiuta la Doppietta! Roma e Juve Beffate!

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter il doppio piano per Nico Paz e Palestra: la strategia di Ausilio per l’estateDurante l’estate, il club sta lavorando su un doppio progetto che coinvolge sia il giovane talento in arrivo sia l’ampliamento della struttura...

Leggi anche: Mercato Inter, il destino incrociato tra Luis Henrique e Palestra: ecco il punto

Temi più discussi: Ausilio svela il mercato Inter: da Calhanoglu ai prossimi obiettivi; Da Solet a Jones: tutte le idee per il mercato dell’Inter. E intanto Acerbi e De Vrij...; L’Inter blinda gli eroi del doblete. Juve, rispunta Kolo Muani; Cerezo blinda Julian Alvarez: Resterà all'Atletico.

Altro che Fenerbahce, Ausilio blinda Calhanoglu: Non si muoveTanto tuonò che (non) piovve. Il cielo si è fatto minaccioso l'altra sera sull'ambiente Inter, con le presunte dichiarazioni del procuratore di Calhanoglu, relative al suo possibile trasferimento al F ... corrieredellosport.it

Calhanoglu, l’Inter non ci sente e pensa a una mossa: Non si muove da Milano. Pronti a…Negli ultimi giorni sono rimbalzate le voci di un accordo tra Calhanoglu e il Galatasaray. Voci subito spazzate via dal ds dell'Inter Ausilio ... msn.com