Mercato Inter il doppio piano per Nico Paz e Palestra | la strategia di Ausilio per l’estate

Durante l’estate, il club sta lavorando su un doppio progetto che coinvolge sia il giovane talento in arrivo sia l’ampliamento della struttura sportiva. La trattativa con il giocatore sudamericano si sta sviluppando, mentre nel frattempo si stanno valutando anche le strategie legate alla palestra e agli impianti. La gestione delle operazioni fa capo a un dirigente incaricato di coordinare le mosse sul mercato e sugli investimenti infrastrutturali.

Tare a Dazn: «Il Milan nel mio destino, voglio lasciare un segno. Modric? Voleva coronare il suo sogno di giocare per noi» Greenwood Juventus, ritorno di fiamma per l’estate: ora Conceiçao può cambiare tutto! Presidenza FIGC, Malagò stacca Abete grazie al consenso di calciatori e allenatori: le percentuali aggiornate in vista delle elezioni Pisa Lecce, incendio vicino alla Cetilar Arena: occhio al rischio rinvio! Situazione da monitorare Corona shock: «Preparatevi ad un tornado, la vera Calciopoli 2! Dentro ci sono anche Napoli e Conte» Greenwood Juventus, ritorno di fiamma per l’estate: ora Conceiçao può cambiare tutto! Nainggolan sicuro: «Inter superiore quest’anno, la differenza sta nei singoli.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Inter il doppio piano per Nico Paz e Palestra: la strategia di Ausilio per l’estate Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Mercato Inter, non solo Nico Paz: l’altro grande obiettivo è Palestra. Ecco come può arrivare in nerazzurrodi Francesco AlipertaMercato Inter, non c’è solo Nico Paz: l’altro grande obiettivo è Palestra. Mercato Inter, il sogno estivo ha un nome e un cognome: Nico Paz. Ecco la strategia nerazzura per il talento argentinodi Francesco AlipertaMercato Inter, i nerazzurri non mollano il sogno Nico Paz e studiano la strategia per assicurarsi il talento argentino: ecco... Aggiornamenti e dibattiti Inter, Nico Paz più Palestra è possibile: ecco come. E se Chivu convincesse Diouf…Da tempo l'Inter ha messo nel mirino i due giovani Nico Paz e Marco Palestra. Il doppio colpo è possibile, ecco come ... fcinter1908.it Nico Paz Inter, il sogno resta vivo! Nerazzurri in attesa del Real Madrid: l’assist può arrivare da Mourinho. La doppia strategia di MarottaNico Paz Inter, il sogno resta vivo! Nerazzurri in attesa del Real Madrid: l'assist può arrivare da Mourinho. La doppia strategia di Marotta ... calcionews24.com