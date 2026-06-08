Mercatino al Monastero di Sezano

Da veronasera.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato un mercatino che si terrà presso il Monastero di Sezano, dedicato alle autoproduzioni e alle tradizioni locali. L’evento prevede la presenza di espositori che presenteranno prodotti fatti a mano e tipici della zona. La giornata è pensata anche come occasione di incontro tra visitatori e produttori. La manifestazione si svolgerà in una location storica, offrendo la possibilità di conoscere e acquistare prodotti artigianali.

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Vi aspettiamo al Mercatino del Monastero di Sezano per una giornata all'insegna delle autoproduzioni, delle tradizioni e dell'incontro. Dimostrazioni di tessitura e lavorazione del legno, pranzo contadino, birre artigianali e tante realtà del territorio da conoscere.? Domenica 14 giugno 2026?. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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