Mercatino al Monastero di Sezano

Notizia in breve

È stato annunciato un mercatino che si terrà presso il Monastero di Sezano, dedicato alle autoproduzioni e alle tradizioni locali. L’evento prevede la presenza di espositori che presenteranno prodotti fatti a mano e tipici della zona. La giornata è pensata anche come occasione di incontro tra visitatori e produttori. La manifestazione si svolgerà in una location storica, offrendo la possibilità di conoscere e acquistare prodotti artigianali.