Mercatino al Monastero di Sezano
È stato annunciato un mercatino che si terrà presso il Monastero di Sezano, dedicato alle autoproduzioni e alle tradizioni locali. L’evento prevede la presenza di espositori che presenteranno prodotti fatti a mano e tipici della zona. La giornata è pensata anche come occasione di incontro tra visitatori e produttori. La manifestazione si svolgerà in una location storica, offrendo la possibilità di conoscere e acquistare prodotti artigianali.
Vi aspettiamo al Mercatino del Monastero di Sezano per una giornata all'insegna delle autoproduzioni, delle tradizioni e dell'incontro. Dimostrazioni di tessitura e lavorazione del legno, pranzo contadino, birre artigianali e tante realtà del territorio da conoscere.? Domenica 14 giugno 2026?. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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