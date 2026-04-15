Fra profumi e saperi antichi Herbarium al Monastero di Torba

Nel fine settimana, il Monastero di Torba ospiterà un evento dedicato ai profumi e alle tradizioni antiche legate alle piante aromatiche. La manifestazione prevede visite guidate, dimostrazioni e approfondimenti sulla storia delle erbe e delle loro applicazioni nel passato. Sono previste anche esposizioni di prodotti naturali e incontri con esperti del settore. L'iniziativa si svolgerà sabato e domenica prossimi presso la struttura monastica.

Un viaggio tra profumi, saperi antichi e scoperte moderne. Sabato e domenica prossimi il Monastero di Torba ospita la sesta edizione di “ Herbarium “, l’appuntamento promosso dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano dedicato alle piante officinali e ai loro molteplici utilizzi, tra tradizione e innovazione. Per due giorni lo storico complesso, patrimonio Unesco, si trasformerà in un luogo di incontro e scoperta, dove erbe aromatiche e medicinali diventano protagoniste di racconti, laboratori, conferenze e degustazioni. Un tema che affonda le radici nella storia stessa del monastero, abitato fin dall’VIII secolo dalle monache benedettine, che proprio alla coltivazione e all’uso delle erbe dedicavano parte delle loro attività quotidiane.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fra profumi e saperi antichi. Herbarium al Monastero di Torba Unical: viaggio tra saperi antichi e identità delle donneL’Università della Calabria diventerà il fulcro di un dialogo profondo sulla memoria e la ricostruzione delle identità femminili con l’iniziativa... "That’s Amore – Saperi & Sapori": a Salerno la sfida culinaria fra giornalisti e avvocatiSabato 28 febbraio alle ore 11:00, la postazione TerraOrti del Mercato Coperto Arechi di Salerno (via R.