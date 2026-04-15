Visita al monastero benedettino di San Daniele

Sabato 25 aprile 2026, il monastero benedettino di San Daniele, situato tra i Colli Euganei, ha aperto le sue porte ai visitatori. L'edificio, con una lunga storia alle spalle, si trova in una zona caratterizzata da paesaggi naturali tranquilli e suggestivi. La visita permette di conoscere un luogo che ha resistito nel tempo, testimone di numerosi eventi e trasformazioni nel corso dei secoli.

Sabato 25 Aprile 2026.Immerso e circondato dai suggestivi e quieti Colli Euganei, l'antico monastero di San Daniele accoglie i visitatori da secoli ed è stato testimone di innumerevoli peripezie. Un luogo ricco di fascino, fede, storia e arte. Un’oasi di pace e tranquillità per una sosta che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Visita al monastero benedettino di San Daniele in monte Nel monastero benedettino un dipartimento universitarioUno dei principali monasteri benedettini femminili diventa un gioiellino dell’ateneo pavese.