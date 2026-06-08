Meno quantità più valore | la strategia della Regione per salvare il vino pugliese

Da baritoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione punta a valorizzare il vino pugliese concentrandosi sulla qualità piuttosto che sulla quantità. La strategia prevede il rafforzamento della filiera, il miglioramento dei controlli sulla produzione e un incremento delle attività di marketing sui mercati nazionali e internazionali. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra produzione e domanda, garantendo prodotti di qualità superiore e una maggiore presenza commerciale. Non sono stati forniti dettagli specifici sui piani o sui finanziamenti previsti.

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Il futuro del vino pugliese garantito dall'equilibrio della filiera, dalla qualità delle produzioni e da una maggiore capacità di presidiare i mercati. È questo il percorso condiviso oggi nel corso del Comitato vitivinicolo convocato dall’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Francesco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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