Meno quantità più valore | la strategia della Regione per salvare il vino pugliese

La Regione punta a valorizzare il vino pugliese concentrandosi sulla qualità piuttosto che sulla quantità. La strategia prevede il rafforzamento della filiera, il miglioramento dei controlli sulla produzione e un incremento delle attività di marketing sui mercati nazionali e internazionali. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra produzione e domanda, garantendo prodotti di qualità superiore e una maggiore presenza commerciale. Non sono stati forniti dettagli specifici sui piani o sui finanziamenti previsti.

Il futuro del vino pugliese garantito dall'equilibrio della filiera, dalla qualità delle produzioni e da una maggiore capacità di presidiare i mercati. È questo il percorso condiviso oggi nel corso del Comitato vitivinicolo convocato dall’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Francesco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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La svolta del Neomondismo: nuovi leader in arrivo!

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