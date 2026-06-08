Meno aziende ma più solide e il boom dell' Ict | così è cambiata l’economia barese in 25 anni

Da baritoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Negli ultimi 25 anni, il numero di aziende in provincia è diminuito, ma la loro solidità è aumentata. Parallelamente, si è verificato un forte incremento delle imprese nel settore ICT. I dati del Registro delle Imprese, illustrati durante un evento locale, evidenziano questa trasformazione, con una riduzione delle imprese totali e una crescita significativa delle attività digitali.

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Dalla trasformazione nella struttura delle imprese al grande boom del settore Ict. Come è cambiata nell'ultimo quarto di secolo l'economia del territorio pugliese e barese? A fotografarne l'evoluzione sono i dati del Registro delle Imprese, presentati oggi a Bari in occasione dell'evento 'Radici. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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