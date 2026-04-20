Meno aziende nei trasporti ma più veicoli in strada | il doppio volto di un settore in difficoltà

L’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna ha pubblicato un’analisi sull’andamento dei settori nei territori di Forlì-Cesena e Rimini. I dati mostrano una diminuzione delle aziende operanti nel settore dei trasporti, mentre il numero di veicoli in circolazione continua ad aumentare. Questa situazione evidenzia un quadro in cui il settore si trova a fronteggiare sfide legate alla riduzione delle imprese e a una crescita del parco veicolare.

Prosegue l’analisi dell’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna sull’andamento dei principali settori nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. Dopo la presentazione del “Rapporto sull’economia Romagna 2025 e scenari”, il focus si concentra ora sul comparto dei trasporti.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Imprese femminili in Umbria: meno aziende ma più solide. Crescono occupazione e dimensioni medie Sorpresa: da un emendamento al Mille proroghe spuntano 8 milioni di euro in più per il settore dei Trasporti?L’iniziativa si inserisce in una strategia di più ampio respiro che vede la Regione impegnata con altri 28 milioni di euro aggiuntivi del proprio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Germania, la locomotiva sbuffa: nel 2025 record di fallimenti nei trasporti e nella logistica; Pagamenti imprese, tempi in calo ma ritardi in aumento; Il Movimento Turismo del Vino a Vinitaly: accessibilità e valore delle presenze come chiave per il futuro del settore; Il welfare che paga l’affitto: quando le aziende entrano davvero nel bilancio familiare. Germania, la locomotiva sbuffa: nel 2025 record di fallimenti nei trasporti e nella logisticaI fallimenti aziendali tedeschi hanno raggiunto 23.900 casi nel 2025 (+8,3% sul 2024, picco da 10 anni), con trasporti e logistica tra i più colpiti: tasso 11,3 insolvenze ogni 10.000 imprese e 392 az ... uominietrasporti.it Fermo totale dei trasporti in tutta Italia: 17 aprile incontro decisivoIl rischio di uno stop generale dei trasporti delle merci si fa sempre più concreto. Non è ancora stato deciso nulla in modo definitivo, ma il clima nel settore è cambiato rapidamente negli ultimi gio ... msn.com Il countdown è iniziato! Manca sempre meno a Convivium Brescia, l’evento STEM di Ingegneria Italia dove tecnici e ingegneri incontrano le aziende leader del proprio settore e possono scoprire ciò di cui si occupano davvero. Il 21 Maggio ti aspettiamo al Cen - facebook.com facebook Ho quotato due aziende in America a meno di 35 anni. Pensa se fosse stato grande … amen. x.com