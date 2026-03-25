Il rapporto Global Terrorism Index 2026 segnala una diminuzione nel numero di attacchi e vittime, ma indica un aumento della pericolosità degli attacchi ancora in corso. L’Africa registra un incremento nella gravità degli eventi terroristici, mentre in Occidente si evidenzia un rischio più concreto. La relazione evidenzia come, nonostante le minacce siano meno frequenti, la loro natura si sia fatta più pericolosa.

Il terrorismo globale arretra nei numeri, ma evolve nella forma e nella distribuzione geografica, diventando più concentrato e potenzialmente più destabilizzante. È questa la principale conclusione del Global Terrorism Index 2026, che evidenzia una diminuzione significativa degli attacchi nel 2025 ma al tempo stesso segnala l’emergere di nuove dinamiche capaci di alimentare instabilità su scala internazionale. Nel corso dell’ultimo anno le vittime del terrorismo sono scese del 28 per cento, fermandosi a 5.582 morti, mentre gli attacchi sono diminuiti del 22 per cento, per un totale di 2.944 episodi registrati. Un miglioramento diffuso, con 81 Paesi che hanno visto ridurre l’impatto del terrorismo e solo 19 che hanno registrato un peggioramento. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Terrorismo, meno attacchi ma più pericoloso: boom in Africa e rischio in Occidente

Articoli correlati

Crosetto: "La reazione iraniana vuole il caos. Rischio attacchi all'Italia? No, ma c'è un tema terrorismo"La situazione in medio oriente "è molto difficile e complessa perché da una parte gli Stati Uniti avevano l'idea che bastasse decapitare il regime di...

Torna l’insicurezza globale, attacchi in Michigan e in Olanda. “Rischio terrorismo di cani sciolti”Roma, 14 marzo 2026 – La sinagoga in fiamme a Rotterdam, l’auto di Ayman Ghazaleh – che aveva perso la sua famiglia durante un raid israeliano in...

Altri aggiornamenti su Terrorismo meno attacchi ma più...

Temi più discussi: Iran, rischio terrorismo. Crosetto: Centinaia di cellule dormienti; Blog | Il Belgio mantiene il livello di allerta terrorismo a 3 su 4, dieci anni dopo gli attentati. Ecco perché; Crosetto: Nessun attacco diretto dell’Iran all’Italia, ma cresce l’allarme terrorismo e il rischio cellule dormienti; Teheran e la tattica del caos: colpire gli amici dei nemici.

Il Belgio mantiene il livello di allerta terrorismo a 3 su 4, dieci anni dopo gli attentati. Ecco perchéEra la mattina del 22 marzo 2016 quando la capitale belga fu colpita da tre attacchi terroristici coordinati: due avvennero presso l’aeroporto di Bruxelles-National, nel comune di Zaventem, ed uno all ... ilfattoquotidiano.it

Attacchi sincronizzati ai treni, pista anarchica anti-Olimpiadi: aperta un’inchiesta per terrorismoBologna, 7 febbraio 2026 – Un attacco sincronizzato contro le Olimpiadi di Milano-Cortina, con due atti di sabotaggio in contemporanea - uno in Emilia-Romagna, tra Bologna e Castel Maggiore, e l’altro ... ilrestodelcarlino.it

1976-2026 Tutta la società civile in marcia nell'anniversario del golpe. Verità e giustizia per i desaparecidos: «Sono trentamila. Ci dicano dove stanno». Ariel Pennisi, traduttore di Paolo Virno: «Lo sappiamo bene, la dittatura è stata terrorismo di Stato per spia - facebook.com facebook

Iran, la minaccia del terrorismo: “Mete turistiche non più sicure” x.com