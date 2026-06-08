La premier italiana ha risposto alle critiche affermando di non essere isolata, definendo le accuse come una forma di disperazione. La sua assenza dal vertice di Tivat, nonostante fosse prevista, ha sollevato domande sul motivo del suo mancato intervento. Nel frattempo, si indaga su chi possa cercare di influenzare i processi decisionali europei attraverso interlocutori a Roma. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito le ragioni dell'assenza né identificato i soggetti coinvolti.

Perché Meloni ha saltato il vertice di Tivat nonostante gli impegni? Chi sta cercando di influenzare i tavoli decisionali europei a Roma? Come influenzerà l'assenza della Premier sui dossier ETS e Bruxelles? Quali saranno le conseguenze politiche del prossimo confronto in Parlamento??? In Breve Assenza summit Tivat causata da impegni istituzionali a Reggio Calabria Dubbi opposizioni su mancata partecipazione incontro E3 a Londra Malumore governo per coordinamento summit tra . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni risponde alle critiche: «Non sono isolata, è una disperazione»

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