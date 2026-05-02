Insigne risponde alle critiche | ‘Sono basito dalle polemiche

L’attaccante ha commentato le polemiche scoppiate nelle ultime ore, affermando di essere sorpreso dalle reazioni. La discussione si è intensificata dopo alcuni commenti sui social e ha portato a tensioni nello spogliatoio, in particolare a seguito di un rigore sbagliato durante l’ultima partita. Insigne ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione e rispondere alle critiche che sono emerse in queste settimane.

? Cosa scoprirai Perché Insigne ha deciso di rispondere pubblicamente alle critiche?. Come si è scatenata la tensione nello spogliatoio dopo il rigore?. Chi ha preso la decisione finale sulla scelta del rigorista?. Quali sono le conseguenze di questo scontro per la classifica?.? In Breve Russo ha parato il rigore dopo la decisione del tecnico Gorgone. Scontro nello spogliatoio dopo la sconfitta per 1-0 contro il Padova. Pescara rischia la retrocessione in Serie C dopo il pareggio mancato. Insigne curava un fastidio al ginocchio durante il penalty assegnato. Insigne ha risposto con un post sui social alla pesante polemica scoppiata dopo la sconfitta del Pescara contro il Padova, avvenuta ieri con il punteggio di 1-0.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Insigne risponde alle critiche: ‘Sono basito dalle polemiche Notizie correlate Tosoni risponde alle polemiche: “Sono fermano, basta falsità? Cosa sapere Il candidato centrodestra Leonardo Tosoni smentisce le accuse di provenienza da Porto Sant’Elpidio. Leggi anche: Chiara Biasi risponde alle critiche sul suo corpo: “Basta fare i dottori, non sono anoressica” Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Pescara, rigore fallito e polemiche: la dura risposta di Insigne. Il capitano del Pescara risponde alle critiche e alla conferenza di Gorgone dopo la partita contro il Padova, persa dagli abruzzesi per 1-0Il capitano del Pescara risponde alle critiche e alla conferenza di Gorgone dopo la partita contro il Padova, persa dagli abruzzesi per 1-0 ... tuttosport.com Pescara, Sebastiani risponde alle critiche: Insigne e Brugman prima non si potevano prendereHo visto una grande partita del Pescara dopo che siamo rimasti in 10. Abbiamo recuperato in maniera brillante e potevamo anche vincere. Poi abbiamo. tuttomercatoweb.com