Olivia Wilde risponde alle critiche sul suo aspetto | Non sono morta e svela cosa è successo davvero

Durante un’intervista al San Francisco International Film Festival il 24 aprile, un’attrice ha risposto alle critiche sul suo aspetto con un commento ironico, affermando “Non sono morta” e rivelando cosa sia realmente successo. La sua risposta ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, che hanno commentato la questione sui social network. La discussione si è concentrata sulle critiche ricevute e sulla reazione dell’attrice.

Olivia Wilde ha deciso di affrontare con ironia le critiche ricevute per il suo aspetto durante un’intervista al San Francisco International Film Festival dello scorso 24 aprile. L’attrice e regista ha condiviso un video sulle sue Instagram Stories il 2 maggio, rispondendo direttamente alle polemiche scaturite da un’intervista diventata virale sui social media. Olivia Wilde looks like a medical cadaver came to life. Ozempic is ruining women. pic.twitter.comqvHEXZKoej — Royce Lopez (@hippojuicefilm) April 28, 2026 Nel video, suo fratello Charlie le pone una domanda provocatoria: “Olivia Wilde, vuoi affrontare le recenti voci secondo cui saresti un cadavere resuscitato?”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Olivia Wilde risponde alle critiche sul suo aspetto: “Non sono morta” (e svela cosa è successo davvero)” Notizie correlate Leggi anche: Chiara Biasi risponde alle critiche sul suo corpo: “Basta fare i dottori, non sono anoressica” Olivia Wilde paragonata a Gollum dopo un’intervista andata virale: “Colpa dell’obiettivo, non sono morta”Olivia Wilde risponde al confronto virale con Gollum del Signore degli Anelli dopo un'intervista al San Francisco Film Festival: "È un'immagine... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Olivia Wilde paragonata a Gollum dopo un'intervista andata virale: Colpa dell'obiettivo, non sono morta; Olivia Wilde irriconoscibile al festival? Il video virale scatena il web, ma la verità potrebbe essere molto meno clamorosa. Olivia Wilde paragonata a Gollum dopo un’intervista andata virale: Colpa dell’obiettivo, non sono mortaOlivia Wilde risponde al confronto virale con Gollum del Signore degli Anelli dopo un'intervista al San Francisco Film Festival: È un'immagine sconcertante ... fanpage.it «Sembra Gollum»: la risposta di Olivia Wilde alle critiche sul suo aspetto è inaspettataDopo aver ricevuto critiche poco lusinghiere sul suo aspetto fisico, Olivia Wilde risponde con ironia sui social al video virale. bestmovie.it Olivia Wilde e il fish-eye: l’effetto Gollum che ha fatto il giro del web Un’intervista al San Francisco International Film Festival è diventata virale per un motivo insolito: la scelta di un obiettivo grandangolare ha deformato i lineamenti di Olivia Wilde, facendola - facebook.com facebook