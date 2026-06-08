Un’avventura iniziata tre anni fa e che oggi è diventato un classico. Mediolanum Padel Cup torna a Palermo, ancora una volta con un Fip Silver, una delle categorie professionistiche più prestigiose del circuito mondiale Cupra Fip Tour governato dalla Federazione Internazionale Padel. Anche nel 2026 la tournée firmata Banca Mediolanum porterà nell’atmosfera ‘sport and glamour’ del Country Time Club di Mondello giocatori provenienti da ogni parte del mondo, complessivamente un centinaio tra maschile e femminile da ben quindici paesi, una rappresentanza che testimonia la globalità del circuito Fip e la caratura di Mediolanum Padel Cup. Il tabellone maschile promette scintille, con ben dieci giocatori della top 100 mondiale a guidare l'elenco di pretendenti al titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mediolanum Padel Cup, Palermo accoglie le stelle: Cassetta cerca il bis

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