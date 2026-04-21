A Bari si svolge la Mediolanum Cup, un torneo di padel che vede la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori italiani e internazionali. La competizione fa parte del circuito mondiale Cupra Fip Tour, organizzato dalla Federazione internazionale. La manifestazione richiama appassionati e professionisti del settore, offrendo un'occasione per vedere in azione atleti di alto livello. La città si prepara ad accogliere un evento di rilievo per il panorama del padel.

Il grande padel internazionale torna protagonista a Bari con il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo inserito nel circuito mondiale Cupra Fip Tour della International Padel Federation (Fip). L’evento si svolgerà dal 21 al 26 aprile presso il Green Park Sport - con ingresso libero al pubblico - e vedrà in campo tanti top player mondiali della disciplina, oltre agli azzurri dell’Italpadel e ospiti d’eccezione dal mondo del calcio. Tra i protagonisti più attesi spiccano gli argentini Maxi Sanchez e Sanyo Gutierrez, ex numeri uno al mondo e campioni di assoluto prestigio. Gutierrez, oro mondiale 2024, sarà in coppia con lo spagnolo Victor Ruiz, mentre Sanchez farà squadra con il giovane talento argentino Juani Rubini.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mediolanum Cup: a Bari in campo i big del padel italiano e mondiale

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