Mediolanum Cup | Cassetta-Gonzalez trionfano a Bari

Nella tappa di Bari della Mediolanum Cup, Cassetta e Gonzalez hanno vinto nella categoria maschile, in coppia con un giocatore spagnolo. La loro vittoria è arrivata dopo aver superato gli avversari in finale. Nel settore femminile, invece, il titolo è stato assegnato a un’altra coppia, senza ulteriori dettagli sui nomi o sull’esito delle partite. La competizione continua con altre sfide in programma.

La domenica stellare del Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Bari, seconda tappa della tournée firmata Banca Mediolanum - si chiude con la vittoria dell’azzurro Marco Cassetta insieme allo spagnolo Jose Luis Gonzalez, in finale contro altri due spagnoli, Nacho Moragues e Manuel Aragon. Un successo arrivato al Green Park Sport, dopo un primo set più equilibrato che mai – conquistato al tie break – prima dell’allungo nel secondo set, chiuso 6-3. Un ritorno eccezionale per il giocatore torinese – vincitore nel 2025 del bronzo europeo con l’Italpadel – rientrato dopo quasi sei settimane di stop per infortunio. Con questo successo Cassetta e Gonzalez diventano i giocatori più vincenti del circuito Fip con 14 titoli ciascuno.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mediolanum Cup: Cassetta-Gonzalez trionfano a Bari Notizie correlate Mediolanum Cup: a Bari in campo i big del padel italiano e mondialeIl grande padel internazionale torna protagonista a Bari con il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo inserito nel circuito mondiale Cupra Fip Tour... Bari: si conclude la Mediolanum padel cup Le finali e l'esibizione di campioni di calcio del passatoDi seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dal poker azzurro in semifinale – uno nel maschile, tre nel femminile – a un mito del padel... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Top-100 e azzurri nel FIP Silver di Bari, col ritorno di Cassetta/Gonzalez; Mediolanum Padel Cup: A Bari un Sabato di fuoco; MEDIOLANUM PADEL CUP BARI: TRIONFA l’AZZURRO CASSETTA. NEL FEMMINILE TITOLO A COLLOMBON-MONTES; Padel, al torneo Fip Silver di Bari trionfa l’azzurro Cassetta. Bari: Mediolanum padel cup, titoli a Cassetta-Gonzales e Collombon-Montes Ieri la conclusione della tappaDi seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: L’abbraccio al centro del campo a fine partita, i salti e le urla di gioa raccontano bene l’entusiasmo per una vittoria forse inaspettata eppure n ... noinotizie.it Bari: si conclude la Mediolanum padel cup Le finali e l'esibizione di campioni di calcio del passatoDal poker azzurro in semifinale – uno nel maschile, tre nel femminile – a un mito del padel mondiale, passando per lo show dei calciatori. Si prepara una domenica spettacolo al FIP Silver Mediolanum P ... noinotizie.it Durante il FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Bari, sono stati intervistati Luigi #DiBiagio e Alessio #Cerci sull’attuale stagione della #ASRoma. Gli ex giocatori giallorossi si sono schierati a favore del tecnico Gian Piero #Gasperini disponendo fiducia i x.com Durante il FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Bari, sono stati intervistati Luigi #DiBiagio e Alessio #Cerci sull’attuale stagione della #ASRoma. Gli ex giocatori giallorossi si sono schierati a favore del tecnico Gian Piero #Gasperini disponendo fiducia i - facebook.com facebook