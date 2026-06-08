Medici scrittori a congresso sul Pollino Ruggeri | La parola è parte della cura

Da messinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Morano Calabro, nel cuore del parco nazionale del Pollino, si è tenuto l’annuale Congresso dell’Associazione Medici Scrittori Italiani. L’evento è stato presieduto dal messinese Giuseppe Ruggeri, che ha sottolineato come la parola rappresenti una componente fondamentale della cura. La riunione ha visto la partecipazione di medici e scrittori, unendo le due professioni in un confronto dedicato all’importanza del linguaggio nel percorso terapeutico.

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Si è svolto a Morano Calabro, ridente borgo collinare situato nel cuore del parco nazionale del Pollino, l’annuale Congresso dell’Associazione Medici Scrittori Italiani, presieduta dal messinese Giuseppe Ruggeri. L’assise, che raccoglie un centinaio di penne mediche sparsi su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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