Medici scrittori a congresso sul Pollino Ruggeri | La parola è parte della cura

Notizia in breve

A Morano Calabro, nel cuore del parco nazionale del Pollino, si è tenuto l’annuale Congresso dell’Associazione Medici Scrittori Italiani. L’evento è stato presieduto dal messinese Giuseppe Ruggeri, che ha sottolineato come la parola rappresenti una componente fondamentale della cura. La riunione ha visto la partecipazione di medici e scrittori, unendo le due professioni in un confronto dedicato all’importanza del linguaggio nel percorso terapeutico.