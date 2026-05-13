Medici che raccontano l’anima 33 voci nella nuova antologia Amsi | in arrivo Scrittori Medici Contemporanei al Salone del Libro
La medicina incontra la letteratura nel segno della narrazione contemporanea. Arriva in libreria Scrittori Medici Contemporanei – Antologia di racconti, nuova pubblicazione dell’Associazione Medici Scrittori Italiani (A.M.S.I.), che raccoglie 33 testi firmati da medici di tutta Italia e sarà.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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