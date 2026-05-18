I medici raccontano dolore ed empatia | al Salone del Libro di Torino presentata l’antologia Scrittori Medici Contemporanei
Al Salone Internazionale del Libro di Torino è stata presentata l’antologia intitolata “Scrittori Medici Contemporanei”. La pubblicazione è stata realizzata dalla Casa Editrice “La Feluca” per conto dell’Associazione Medici Scrittori Italiani. Al centro del volume ci sono racconti che parlano di dolore e di empatia, scritti da medici che condividono le proprie esperienze professionali e umane. La presentazione ha coinvolto diversi autori, che hanno letto brani e approfondito il contenuto dell’opera.
Presentata, al Salone Internazionale del Libro di Torino, l’Antologia: “Scrittori Medici Contemporanei” pubblicata dalla Casa Editrice “La Feluca” per conto dell’Associazione Medici Scrittori Italiani (A.M.S.I.). Con questa collettanea di racconti, trentatré medici che scrivono intendono. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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