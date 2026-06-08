Il tifoseria del Milan è compatta nella contestazione nei confronti della gestione RedBird, che secondo un giornalista potrebbe continuare anche dopo l’estate. La frattura tra i tifosi e il club non si risolverà con il calciomercato, che non basterà a placare le tensioni. La situazione attuale evidenzia un malumore diffuso tra i supporter, che si manifesta con una contestazione stabile e difficile da fugare in breve tempo.

Il Milan ha un problema che non si risolve sul mercato. La gestione RedBird ha generato una frattura con la tifoseria rossonera che, secondo il giornalista Pietro Mazzara, è destinata a durare ben oltre l’estate. Nel suo editoriale per MilanNews.it, Mazzara è diretto: “Adesso è il momento di assumersi delle responsabilità importanti. Cardinale probabilmente pensava che fosse più facile fare la rivoluzione, ma il calcio vive delle sue regole, dei suoi riti, delle sue sacralità e una società di calcio come il Milan non può essere gestita come una multinazionale.” Una lettura impietosa dello stato delle cose, che fotografa un club in bilico tra due logiche incompatibili. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Mazzara avverte il Milan: “La contestazione è compatta, il calciomercato non basterà a fermarla”

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