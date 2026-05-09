Milan tifosi contro il club Riparte la contestazione

Da sport.quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, i tifosi del club sono tornati a contestare la società con manifestazioni sia online che nelle strade intorno allo stadio. La protesta coinvolge sia supporter storici sia ex giocatori di rilievo, creando tensioni tra il pubblico e la dirigenza. La contestazione si sta intensificando dopo un periodo di dissenso e si manifesta con azioni e comunicati che evidenziano le critiche rivolte alla gestione del club.

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Nodi al pettine in casa Milan. Dalla sommossa virtuale fino a San Siro e dintorni, da nomi illustri a illustri ex: (ri)parte la contestazione. E (ri)parte da più parti. Il ko col Sassuolo poco prima della festa scudetto dell’Inter, il recente crollo che ha messo a rischio anche l’obiettivo minimo del ritorno in Champions (Roma a -3) hanno fatto saltare il proverbiale tappo. Domani, ore 20.45 a San Siro contro l’Atalanta, clima teso. I tifosi sosterranno comunque la squadra durante la partita. Prima ed eventualmente dopo è tutta un’altra storia. Attesi cori e striscioni – allo stadio se riceveranno l’ok all’ingresso – contro la società: nel mirino, soprattutto l’amministratore delegato Giorgio Furlani.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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