Milan tifosi contro il club Riparte la contestazione

A Milano, i tifosi del club sono tornati a contestare la società con manifestazioni sia online che nelle strade intorno allo stadio. La protesta coinvolge sia supporter storici sia ex giocatori di rilievo, creando tensioni tra il pubblico e la dirigenza. La contestazione si sta intensificando dopo un periodo di dissenso e si manifesta con azioni e comunicati che evidenziano le critiche rivolte alla gestione del club.

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