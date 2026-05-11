Non è più il vero Milan Il colpaccio dell’Atalanta Fischi e contestazione

Il Milan ha subito una battuta d’arresto importante, con l’Atalanta che ha ottenuto una vittoria significativa. La partita ha suscitato fischi e contestazioni tra i tifosi, mentre la squadra di casa ha mostrato segnali di nervosismo nel finale. La serie di risultati positivi di 24 partite consecutive si è interrotta, lasciando il club in una fase difficile e senza la stessa solidità di prima.

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Sprofondo rossonero. Con reazione, di nervi, finale. Non basta. La squadra capace di mettere in fila 24 risultati utili consecutivi non esiste più. Da allora, 6 ko in 11 gare, 3 reti (2 ieri) nelle ultime 6. Aggancio Roma al quarto posto (scontri diretti a favore del Milan). Allegri è fermo a 25 punti nel ritorno: Conceiçao a questo punto ne aveva fatti 30. E sulle ceneri del Diavolo risorge la Dea, arrivata a Milano con un biglietto da visita da 2 punticini nelle ultime 4 gare. Palladino blinda il settimo posto e ora spera che l’Inter batta la Lazio in Coppa Italia: così, bergamaschi in Conference. Ma del futuro del tecnico se ne parlerà a fine stagione, ha detto Percassi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Non è più il vero Milan. Il colpaccio dell’Atalanta . Fischi e contestazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fischi a San Siro, il Milan perde 3-2 in casa contro l'AtalantaVincono gli orobici 3-2, i rossoneri scavalcati dalla Juve e agguantati dalla Roma. Fischi a San Siro, il Milan perde in casa contro l’AtalantaMILANO (ITALPRESS) – Serata nefasta per il Milan che capitombola sotto i colpi di un’Atalanta stellare e subisce la pesante contestazione della Curva... Argomenti più discussi: Capello: Milan e Juve, la Champions è a rischio. E se Allegri chiede gol a Gimenez...; Roma, che scatto per la Champions: ora Juventus e Milan non sono più così tranquille; Il Milan non sa più come si segna: è rimasto a secco in 5 delle ultime 7 partite di campionato; Costacurta: Occhio, il Milan non è più lucido. Adesso è col fiato corto nel momento cruciale della stagione. Il destino più probabile per Lukaku è fuori dall'Italia. Il Milan è vero che sta cercando una punta, ma sta valutando altri nomi, Allegri sta valutando altri profili. Lukaku ad oggi non è un nome considerato dalla dirigenza, ma non è nemmeno stato proposto ad ogg - x.com x.com [Schira] Il futuro del direttore sportivo Igli Tare al Milan è davvero in dubbio, Tony D'Amico è ancora un forte candidato come sostituto. - Reddit reddit