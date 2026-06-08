Maya Hawke ha indossato un abito chemisier in stile anni 60, reinterpretato in chiave moderna. La scelta è ricaduta su un modello firmato Prada, che combina eleganza vintage e modernità. La cantante e attrice ha confermato la sua predisposizione a sperimentare look sofisticati e versatili, mantenendo un tocco contemporaneo. La mise si distingue per dettagli che richiamano l’estetica degli anni 60, adattati a un’estetica attuale, senza elementi appariscenti o eccessivi.

Maya Hawke conferma ancora una volta la sua versatilità stilistica scegliendo un look dal raffinato sapore vintage firmato Prada. In occasione di un evento esclusivo organizzato dalla Maison a New York, l’attrice ha indossato un outfit che richiama l’eleganza degli Anni 60, reinterpretata attraverso una sensibilità moderna e sofisticata. Protagonista dell’ensemble è un abito chemisier azzurro chiaro, caratterizzato da una silhouette essenziale e femminile. Il modello, lungo fino al ginocchio, presenta un colletto classico e una cintura annodata in vita che definisce la figura con naturalezza. Un capo intramontabile che incarna perfettamente l’estetica bon ton tipica degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Maya Hawke ha indossato un abito chemisier che richiama l’eleganza degli Anni 60, reinterpretata con una sensibilità moderna e sofisticata.

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