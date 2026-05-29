Rania di Giordania ha scelto un look capace di coniugare eleganza senza tempo e sensibilità moderna con una borsa bicolor di Bottega Veneta
Durante una cerimonia presso la International Academy di Amman, una figura pubblica ha indossato un abito chemisier classico abbinato a una borsa bicolor di Bottega Veneta. L’outfit ha unito elementi di eleganza tradizionale e stile moderno, con la borsa che spicca per il design a contrasto. La scelta di accessori e abbigliamento ha sottolineato una combinazione di sobrietà e tendenza attuale.
In occasione della cerimonia presso la International Academy Amman, Rania di Giordania ha scelto un look capace di coniugare eleganza senza tempo e sensibilità moderna, combinando uno chemisier dall’eleganza classica con una borsa a contrasto, dal look ultra contemporaneo. Un accessorio audace molto diverso dalle solite pochette e clutch, che rappresenta un diversivo interessante nel guardaroba canonico delle royal. Al centro dell’outfit, un raffinato abito chemisier declinato in una delicata tonalità di azzurro polvere, nuance luminosa e sofisticata perfetta per la stagione. Il modello, caratterizzato da linee essenziali e fluide,... 🔗 Leggi su Amica.it
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Rania di Giordania celebra gli 80 anni d'indipendenza della Giordania. E per l'occasione sfoggia - come sempre - un outfit elegantissimo e tutt'altro che banale. Fantastica. #royal facebook
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