Durante una cerimonia presso la International Academy di Amman, una figura pubblica ha indossato un abito chemisier classico abbinato a una borsa bicolor di Bottega Veneta. L’outfit ha unito elementi di eleganza tradizionale e stile moderno, con la borsa che spicca per il design a contrasto. La scelta di accessori e abbigliamento ha sottolineato una combinazione di sobrietà e tendenza attuale.

In occasione della cerimonia presso la International Academy Amman, Rania di Giordania ha scelto un look capace di coniugare eleganza senza tempo e sensibilità moderna, combinando uno chemisier dall’eleganza classica con una borsa a contrasto, dal look ultra contemporaneo. Un accessorio audace molto diverso dalle solite pochette e clutch, che rappresenta un diversivo interessante nel guardaroba canonico delle royal. Al centro dell’outfit, un raffinato abito chemisier declinato in una delicata tonalità di azzurro polvere, nuance luminosa e sofisticata perfetta per la stagione. Il modello, caratterizzato da linee essenziali e fluide,... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Rania di Giordania ha scelto un look capace di coniugare eleganza senza tempo e sensibilità moderna con una borsa bicolor di Bottega Veneta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rania e Rajwa di Giordania, abiti da sogno e borsa iconica. Ma un’altra Principessa si distingueDurante la cerimonia dell’ottantesimo anniversario dell’indipendenza, Rania e Rajwa di Giordania hanno indossato abiti elaborati e accessori di...

Per il suo arrivo a Cannes, Carla Bruni ha scelto una jumpsuit grigia dal fascino utility-chic, capace di fondere comfort ed eleganzaDurante il suo arrivo al festival di Cannes 2025, Carla Bruni ha indossato una jumpsuit grigia dal taglio utility-chic, che unisce praticità e stile.

Temi più discussi: Rania di Giordania e la nuora Rajwa, è gara di stile: i look (ricchi di simboli) per la festa dell'Indipendenza; Rania di Giordania e la principessa Rajwa, ecco come si indossano le sfumature del cielo; Rania e Rajwa di Giordania, abiti da sogno e borsa iconica. Ma un’altra Principessa si distingue; Rania e la nuora Rajwa Al Saif: ricami simbolici e accessori patriottici per celebrare gli 80 anni di indipendenza della Giordania.

Lo scorso 25 maggio si sono svolte le celebrazioni per gli 80 anni dell'indipendenza giordana. Un anniversario importante, che alcuni membri reali, tra cui la regina e la nuora Rajwa Al Saif, hanno voluto onorare con look intrisi di dettagli patriottici x.com

Avete mai visto i doni diplomatici che l'Italia ha fatto alle altre nazioni ? reddit

Rania di Giordania e la nuora Rajwa, è gara di stile: i look (ricchi di simboli) per la festa dell'IndipendenzaLa regina Rania di Giordania è da sempre la quintessenza dello stile. E non si smentisce neanche nella scelta del suo raffinato abito (intriso di simboli) scelto per ... leggo.it

Rania e Rajwa di Giordania, abiti da sogno e borsa iconica. Ma un’altra Principessa si distingueRania di Giordania incanta con un abito esclusivo e Rajwa lascia senza fiato con dettagli in oro. Mentre Salma sceglie i decori estremi. dilei.it