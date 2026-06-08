Maxi incendio nel pisano Brucia plastica chiudete le finestre

Da tv2000.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato questa mattina in un’azienda di lavorazione plastiche nel pisano. Il fumo nero e denso ha coperto l’area, costringendo all’evacuazione di scuole e fabbriche vicine. Le autorità hanno consigliato di chiudere le finestre per evitare di respirare i vapori tossici rilasciati dalle plastiche in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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Maxi incendio stamattina in un’azienda di lavorazione plastiche nel pisano. Un denso fumo nero ha avvolto l’area, portando all’evacuazione di scuole e fabbriche. Cinque sindaci della zona hanno emesso un’ordinanza che invita la cittadinanza a tenere le finestre chiuse. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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