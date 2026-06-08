Maxi incendio nel pisano. Brucia plastica, chiudete le finestre

Notizia in breve

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato questa mattina in un’azienda di lavorazione plastiche nel pisano. Il fumo nero e denso ha coperto l’area, costringendo all’evacuazione di scuole e fabbriche vicine. Le autorità hanno consigliato di chiudere le finestre per evitare di respirare i vapori tossici rilasciati dalle plastiche in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.