Maxi controlli lungo Po Adda e Mincio | 53 sanzioni

Durante cinque ore di controlli lungo i fiumi Po, Adda e Mincio a Lodi, sono state effettuate circa 300 verifiche e sono state comminate 53 sanzioni. Le operazioni sono state condotte su vasta scala, coinvolgendo le forze dell'ordine in attività di monitoraggio e controllo. L'intervento ha riguardato principalmente aspetti legati alla tutela ambientale e alla sicurezza delle acque.

Controlli a tappeto lungo Po, Adda e Mincio: quasi 300 verifiche e 53 sanzioni in cinque ore di attività a Lodi. Questo il bilancio della nuova edizione di "Operazione Po", il maxi servizio coordinato che ieri mattina ha coinvolto forze di polizia ambientale e volontari in sette province tra Lombardia ed Emilia-Romagna. In cosa è consistita l’operazione? Dalle 8 alle 13 le sponde dei principali corsi d'acqua sono state presidiate da carabinieri forestali, Guardia di Finanza, Polizie provinciali e servizi di vigilanza volontaria nei territori della Città Metropolitana di Milano, Lodi, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma e Reggio Emilia. L'operazione aveva l'obiettivo di controllare aree golenali, parchi e zone fluviali, con particolare attenzione alla pesca e agli accessi non autorizzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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