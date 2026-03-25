Controlli ad Acireale | maxi sanzioni e attività sospese per gravi irregolarità

Una vasta operazione di controllo si è svolta ad Acireale, con sanzioni elevate e sospensioni di attività a causa di irregolarità riscontrate. La task force ha verificato il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e sul lavoro, intervenendo in diversi esercizi commerciali. Le autorità hanno concluso i controlli con numerose multe e la sospensione temporanea di alcune attività commerciali.

L’intervento ha riguardato strade, piazze e locali pubblici, con verifiche approfondite su autorizzazioni, tracciabilità degli alimenti e rispetto delle normative vigenti. L’attività congiunta ha portato a sanzioni complessive superiori a 40 mila euro, oltre a prescrizioni penali e alla sospensione di due attività commerciali per gravi violazioni. Nel corso di un primo controllo presso una macelleria, sono emerse numerose criticità legate sia alla sicurezza sul lavoro che alla qualità degli alimenti. L’Ispettorato del Lavoro ha contestato la mancanza dei dispositivi di protezione individuale, mentre l’ASP ha rilevato la presenza di prodotti privi di tracciabilità e alimenti non idonei al consumo umano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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