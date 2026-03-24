Fara Gera d’Adda in arrivo divieti lungo il fiume | controlli a tappeto su barbecue e parcheggi selvaggi banditi vetro e food truck

Fara Gera d’Adda. Stretta in arrivo lungo le rive del fiume Adda: nei prossimi giorni scatteranno divieti e limitazioni per quanto riguarda fuochi a terra, parcheggi selvaggi, vetro e food truck non autorizzati. L’ordinanza interesserà i giorni festivi del 5 e 6 aprile e del 25 e 26 aprile, per poi estendersi a tutte le domeniche e festività dal 1° maggio al 13 settembre. In via Adda sarà vietato il transito ai veicoli a motore, ad eccezione di residenti e autorizzati, con divieto di sosta e rimozione forzata. Limitazioni analoghe interesseranno via Reseghetti e via Gramsci, dove però la chiusura sarà attiva solo dalle 9 alle 13. In via Reseghetti resta consentito l’accesso al parcheggio fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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