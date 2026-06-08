Benji & Fede, disponibile da oggi l’ultima puntata di Caro Amico. Ospiti Aurora Ramazzotti e il suo storico autore e migliore amico Paolo Gioia video La notte di ABC – Monica Guerritore, Marco Lodoli, Giuliano Logos, Il Tre, Antonio Bannò alla serata finale dei Progetti Scuola ABC Edizione 2025-26 Dopo il debutto sold out a Lignano Sabbiadoro si va a Torino (doppietta sold out il 13 e 14 giugno all’Allianz Stadium), poi Napoli (19 giugno, sold out allo Stadio Maradona), Roma (23 e 24 giugno allo Stadio Olimpico, prima data sold out), Bologna, (doppietta sold out 27 e 28 giugno allo Stadio Dall’Ara), Messina (1 e 2 luglio allo Stadio F. Scoglio, prima data sold out), Bari (5 luglio allo Stadio San Nicola), Padova (doppietta 8 e 9 luglio allo Stadio Euganeo) e gran finale a Milano (doppietta sold out 11 e 12 luglio allo Stadio San Siro). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Max Pezzali, partito ieri il tour negli stadi. In arrivo il 23 e 24 giugno a Roma allo Stadio Olimpico

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Una straordinaria Giorgia Meloni interviene in diretta a Milano. Sì, una riforma che fa giustizia.

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