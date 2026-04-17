Martedì sera si è aperto a Londra il primo tour europeo di Max Pezzali, intitolato Max Forever – Goes to Europe 2026 e prodotto da Vivo Concerti. La serata si è conclusa con un grande karaoke collettivo, coinvolgendo il pubblico presente. Il tour proseguirà in vari stadi di diverse città europee, portando l’artista italiano oltre i confini nazionali. La data londinese ha segnato l’avvio ufficiale del tour, che si prevede continuerà nelle prossime settimane.

(askanews) – Max sbarca a Londra ed è un grande karaoke collettivo. Si è aperto con un successo martedì sera nella capitale inglese il Max Forever – Goes to Europe 2026, il primo tour europeo di Max Pezzali prodotto da Vivo Concerti. Un debutto attesissimo che ha segnato l’inizio di una nuova avventura internazionale per l’artista, accolto con grande entusiasmo e calore dal pubblico dell’O2 Academy Brixton. Con Max Forever – Goes to Europe 2026 – per tutto il mese di aprile con tappe a Ginevra, Zurigo, Bruxelles, Parigi, Koper, Barcellona e Madrid- Max Pezzali riscalda l’atmosfera in attesa del grande tour negli stadi italiani, in programma nei mesi di giugno e luglio, che lo vedrà nuovamente protagonista della stagione dei concerti estivi.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Max Pezzali, il primo tour europeo al via da Londra poi gli stadi

Max Pezzali - Eccoti (Cover by Eco)

Notizie correlate

Grande successo a Londra per il primo tour europeo di Max PezzaliLONDRA – Grande successo ieri sera a Londra per la partenza di MAX FOREVER – GOES TO EUROPE 2026, il primo tour europeo di Max Pezzali prodotto da...

Max Pezzali, nel 2026 tour negli stadi con 15 date, circa 2mln di biglietti venduti in 4 anni, incassi da oltre €100mlnFestival di Sanremo 2011: Max Pezzali ha 43 anni, dal 2003 ha abbandonato il brand degli 883 e da un buon decennio non fa nulla di memorabile.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Karaoke collettivo a Londra con i successi di Max Pezzali; Il successo del live a Londra prepara Max Pezzali al ritorno negli stadi italiani; Max Pezzali parte da Londra: ecco la scaletta del tour europeo 2026; Max Pezzali, successo a Londra per la tappa del Max Forever – Goes To Europe.

Max Pezzali, il primo tour europeo al via da Londra poi gli stadiLo show ha conquistato la platea in un continuo appassionante karaoke collettivo: un grande momento di festa e condivisione all’insegna di canzoni e storie senza confini, un viaggio hit dopo hit nel ... amica.it

Grande successo a Londra per il primo tour europeo di Max PezzaliLONDRA - Grande successo ieri sera a Londra per la partenza di MAX FOREVER – GOES TO EUROPE 2026, il primo tour europeo di Max Pezzali prodotto da Vivo ... lopinionista.it

Concorso Max Pezzali !! Per vincere 2 entrate il 21 aprile a Forest National per il Concerto di MAX , rispondete adesso a questa domanda : Cosa ama Max dopo la musica -Calcio -Fumetti -Cucinare Rispondi qui e sorteggio lunedi e Buon Gioco Max Pezzali - facebook.com facebook