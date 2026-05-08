Bollini racconta Beccalossi | Un mito e un amico Quando Max Pezzali gli lucidò lo scarpino

Il ct dell’Under 19 azzurra ha condiviso alcuni ricordi legati al suo rapporto con il capo delegazione, definendolo un mito e un amico. Ha raccontato di un episodio in cui il cantante Max Pezzali lucidò lo scarpino di questa figura durante un incontro. Nel suo racconto, sono presenti foto, momenti e aneddoti che illustrano il legame professionale e personale tra i due.

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“Per me, per prima cosa, Evaristo Beccalossi è stato un mito calcistico. Io da ragazzino seguivo lui e quel calcio che tanti chiamano romantico ma io invece lo chiamo romantico-tecnico. C’era il piacere della partita della domenica pomeriggio e lui interpretava questa espressione tecnica della passione di tutte le fasce d'età”. Quel ragazzo oggi ha 59 anni ed è l'allenatore dell'Italia Under19. Alberto Bollini, con la tuta azzurra addosso, ha stretto un legame unico con Evaristo Beccalossi, dal 2019 in poi. Il Becca era il "suo" capo delegazione e ha pianto con lui dopo la vittoria dell'Europeo Under19. Il loro rapporto usciva dal campo ed esondava nella vita privata.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bollini racconta Beccalossi: "Un mito e un amico. Quando Max Pezzali gli lucidò lo scarpino..." Notizie correlate Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Max Pezzali durante la prima serata del FestivalQuando canta (a che ora) Max Pezzali stasera, martedì 24 febbraio, nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il... Nostalgia 883 e cena cantata: il 13 marzo il 55 Milano celebra il mito di Max Pezzali con la Cisco BandIl tempio del lounge milanese in via Pier della Francesca si trasforma in un unico grande coro: un viaggio negli anni ’90 tra aperitivo gourmet,...