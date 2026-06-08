Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Come si calcola il compenso

Per la maturità 2026, se i commissari esterni sono assenti, verranno sostituiti con modelli MAD. Il compenso per i docenti sostituti si calcola in base a tariffe stabilite e alle ore di lavoro svolte. La procedura prevede la comunicazione dell’assenza e l’attivazione dei modelli di sostituzione. Le modalità di calcolo del compenso sono definite da specifiche linee guida ministeriali.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). I modelli MAD vengono messi a disposizione in previsione di carenze nel personale incaricato e dalla necessità di garantire il regolare svolgimento degli Esami, che inizieranno martedì 16 giugno con la riunione plenaria. La domanda di messa a disposizione interessa perlopiù i docenti precari che non abbiano avuto l’obbligo (o che non si siano avvalsi della facoltà) di presentare domanda per gli Esami di Stato. La domanda di messa a disposizione serve agli Uffici Scolastici per avere un elenco di insegnanti pronti a sostituire i commissari che dopo la nomina, saranno rinunciatari o assenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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