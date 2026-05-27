Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti AGGIORNATO con Rovigo

Per l'esame di maturità del 2026, se un commissario esterno dovesse risultare assente, sarà necessario sostituirlo con un modello MAD. La procedura sarà adottata per garantire il regolare svolgimento delle prove, anche in presenza di commissari mancanti. La misura è stata annunciata con un aggiornamento riguardante alcune province. Non sono stati indicati dettagli sulle tempistiche o sulle modalità di selezione delle sostituzioni.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). I modelli MAD vengono messi a disposizione in previsione di carenze nel personale incaricato e dalla necessità di garantire il regolare svolgimento degli Esami, che inizieranno martedì 16 giugno con la riunione plenaria. La domanda di messa a disposizione interessa perlopiù i docenti precari che non abbiano avuto l’obbligo (o che non si siano avvalsi della facoltà) di presentare domanda per gli Esami di Stato. La domanda di messa a disposizione serve agli Uffici Scolastici per avere un elenco di insegnanti pronti a sostituire i commissari che dopo la nomina, saranno rinunciatari o assenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Gli Uffici Scolastici pubblicano i modelli MAD per la Maturità 2026 per garantire la copertura dei posti vacanti nelle commissioni d'esame. #Personale x.com

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