Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti AGGIORNATO con Pistoia

Per la maturità del 2026, in caso di assenza di commissari esterni, sarà necessario sostituirli con modelli MAD. La procedura prevede che siano adottate soluzioni alternative per garantire il regolare svolgimento degli esami. La notizia riguarda le modalità di sostituzione dei Presidenti e dei commissari assenti durante le prove. La decisione si applica alle sessioni di esame previste per il prossimo anno scolastico. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla tempistica o le modalità specifiche di attuazione è stato comunicato.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). I modelli MAD vengono messi a disposizione in previsione di carenze nel personale incaricato e dalla necessità di garantire il regolare svolgimento degli Esami, che inizieranno martedì 16 giugno con la riunione plenaria. La domanda di messa a disposizione interessa perlopiù i docenti precari che non abbiano avuto l’obbligo (o che non si siano avvalsi della facoltà) di presentare domanda per gli Esami di Stato. La domanda di messa a disposizione serve agli Uffici Scolastici per avere un elenco di insegnanti pronti a sostituire i commissari che dopo la nomina, saranno rinunciatari o assenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domandaPer l'esame di maturità del 2026, è prevista una procedura di sostituzione in caso di assenza dei commissari esterni.

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