Il ministro dell'istruzione ha dichiarato che non si dovrebbero consegnare le chiavi di un’auto a giovani di 18 o 19 anni, poiché spesso i ragazzi di questa età non possiedono la maturità necessaria per gestire veicoli potenzialmente pericolosi, soprattutto a velocità elevate. Secondo le sue parole, questa responsabilità ricade anche sui genitori, che devono valutare attentamente quando i figli sono pronti a guidare.

( a skanews) – «Non bisogna dare a ragazzi di 18 o 19 anni le chiavi di una macchina che può essere particolarmente pericolosa, perché magari va a delle velocità che un giovane non ha ancora la maturità per saper governare». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo insieme a Geronimo La Russa, presidente dell’ Automobile Club d’Italia, al Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Lainate per presentare la giornata “Insieme per l’Educazione Stradale” e le attività di promozione per la cultura della mobilità responsabile. Le auto cabrio e i look per guidarle con stile: Fiat 124 Spider S-Design. guarda le foto Leggi anche › Più difficile prendere la patente, più facile perderla: la stretta del 2026 La vicinanza educativa dei genitori.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il ministro Giuseppe Valditara punta il dito sulla responsabilità dei genitori e sulla maturità dei ragazzi al volante

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