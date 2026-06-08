Mattinata di inclusione e accessibilità in Cittadella

Una mattinata dedicata all’inclusione e all’accessibilità si è svolta questa mattina al Parco della Cittadella. L’evento ha visto la partecipazione di persone di tutte le età, coinvolte in attività di divertimento e socializzazione. Sono stati organizzati giochi e iniziative pensate per favorire la partecipazione di tutti, senza barriere. La giornata ha puntato a promuovere un ambiente più aperto e inclusivo, con attenzione alle esigenze di ogni partecipante.

Una mattinata speciale all’insegna del divertimento, dell’inclusione e della partecipazione si è svolta questa mattina al Parco della Cittadella. Grazie alla collaborazione delle cooperative sociali, delle associazioni e degli operatori coinvolti, numerose ragazze e ragazzi, insieme a persone con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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