La XVII edizione del BambInFestival si concentra sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione, con una settimana di eventi dedicati a bambini e famiglie. Il festival, ormai consolidato da oltre quindici anni, trasforma diverse aree della città in spazi dedicati a attività culturali, giochi e incontri. Durante questa settimana, vengono organizzate iniziative rivolte a promuovere la partecipazione di tutti, senza barriere o limitazioni.

"Accessibilità" è la parola d’ordine della XVII edizione del BambInFestival, il festival diffuso dedicato all’infanzia e alle famiglie che da oltre quindici anni trasforma la città in uno spazio di incontro, gioco, cultura e partecipazione. Da lunedì per sette giorni, ci saranno oltre 70 iniziative gratuite, più di 60 enti coinvolti, spettacoli, laboratori, musica, teatro, giochi, incontri e attività nei quartieri: ma soprattutto un’idea di città in cui l’accesso alla cultura non sia un privilegio, ma un diritto. "Questo evento mostra il lato migliore di Pavia – ha detto l’assessore alla partecipazione Alessandro Caliandro – e va nella direzione di tutte le tematiche che stiamo portando avanti come amministrazione".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accessibilità e inclusione. Una settimana di eventi

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